New York - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 41.859 Punkten berechnet und damit fast unverändert im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Für den Nasdaq 100 ging es leicht nach oben - er ging bei 21.112 Punkten 0,2 Prozent fester aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 5.842 Punkten hauchdünn im Minus beendete.Insgesamt sind die Anleger Marktbeobachtern zufolge weiter nervös. Unter anderem wird das Steuer- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump, welches im Repräsentantenhaus eine hauchdünne Mehrheit gefunden hatte und noch durch den Senat muss, von einigen Analysten kritisch gesehen. Es gibt Befürchtungen, dass die Bemühungen Trumps, das Staatsdefizit der Vereinigten Staaten zu senken, durch die Pläne einen Rückschritt machen würden.