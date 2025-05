Die Integration ermöglicht auf Reddit zugeschnittene Werbung mit automatisierten Workflows und skalierbaren Creatives.

Smartly, das KI-gestützte Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave: Creative Advertising Technologies als Marktführer eingestuft wurde, kündigte heute die Integration von Reddit in seine vereinheitlichte Plattform an. Damit haben Marken die Möglichkeit, Reddit-Kampagnen mit dem Maß an Automatisierung, kreativer Intelligenz und kanalübergreifender Orchestrierung, das den branchenführenden Ansatz von Smartly definiert, zu aktivieren, zu verwalten und zu messen.

Mit über 108 Millionen täglich aktiven eindeutigen Nutzern und über 100.000 dynamischen Communities ist Reddit der Ort, an dem über die Hälfte aller Online-Beiträge zu Kaufentscheidungen stattfindet (Brandwatch, Global, Oktober 2023 März 2024). Während Smartly seine Flagship-Shopping-Lösung, Dynamic Product Ads, weiter ausbaut, liefert die Plattform Werbetreibenden die Tools, um die zielorientierten Nutzer von Reddit mit Präzision, Agilität und kreativer Relevanz anzusprechen.

"Unsere Communities florieren durch echte Gespräche und gemeinsame Interessen, die selbstverständlich kommerzieller Natur sind. Das macht Reddit zu einem einzigartig überzeugenden Ort für Marken, um mit engagierten Shoppern in Kontakt zu treten", sagt Jen Wong, COO von Reddit. "Durch unsere Integration mit Smartly können Werbetreibende diese Energie effizient nutzen und Kampagnen umsetzen, die zeitgemäß, authentisch und auf die bestehende Kaufabsicht auf Reddit abgestimmt sind."

Reddit wird Teil des wachsenden Ökosystems der von Smartly unterstützten Plattformen, darunter CTV, soziale Medien und das Open Web, das es Werbetreibenden ermöglicht, Kampagnen in den einflussreichsten digitalen Umgebungen von heute zu starten und zu optimieren. Die Integration ist ein weiterer Schritt in Smartlys Bemühungen, Medien und Kreativität in einem einzigen, intelligenten Workflow zu vereinen, der Komplexität in Klarheit und Potenzial in Performance verwandelt.

"Durch die Integration von Reddit in die Smartly-Plattform versetzen wir Marken in die Lage, die Reddit-Community mit den richtigen Creatives und zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, und dies mit der nötigen Geschwindigkeit und Agilität, um mit dem Tempo ihrer Gespräche Schritt halten zu können", sagte Laura Desmond, CEO von Smartly. "Unser Fokus liegt darauf, Authentizität in der Ansprache, Markenbekanntheit und Performance nahtlos zu kombinieren, um das Geschäftswachstum voranzutreiben."

Über Smartly

Smartly ist das KI-gestützte Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave: Creative Advertising Technologies als Marktführer eingestuft wurde. Unsere Plattform vereint Kreativität und Medien, um intelligente Creatives zu erstellen dynamische, datengetriebene Bild- und Video-Assets, die für eine nahtlose Aktivierung über alle Kanäle hinweg optimiert sind. Marken verwalten, optimieren und skalieren leistungsstarke Kampagnen zentral an einem Ort und erzielen dabei von PwC validierte Ergebnisse, darunter ein 5,5-facher Return on Ad Spend (ROAS) und eine Zeitersparnis von 42 Minuten pro Stunde. Durch strategische Partnerschaften mit führenden Medienplattformen wie Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap und TikTok ermöglichen wir es Fortune 500-Unternehmen, relevante Werbung schnell und in großem Umfang zu platzieren. Besuchen Sie Smartly.io, um mehr zu erfahren.

Über Reddit, Inc.

Reddit ist eine Gemeinschaft von Gemeinschaften. Die Plattform basiert auf gemeinsamen Interessen, Leidenschaft und Vertrauen und ist Heimat der offensten und authentischsten Gespräche im Internet. Jeden Tag reichen Reddit-Nutzer Beiträge ein, stimmen darüber ab und kommentieren die Themen, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Mit über 100.000 aktiven Communities und mehr als 108 Millionen täglich aktiven, eindeutigen Besuchern ist Reddit eine der größten Informationsquellen des Internets.

