Katalonien erwartet trotz des Hagels in diesem Frühjahr einen Rückgang seiner Pfirsich- und Nektarinenernte um nur 2 % auf fast 376.800 Tonnen, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die katalanische Steinobstproduktion, hauptsächlich Pfirsiche und Nektarinen, wird in diesem Jahr 376.780 Tonnen erreichen, nur 2 % weniger als 2024, trotz sieben Hagelschauern in diesem...

