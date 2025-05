Zum 100-Jahr-Jubiläum sagt die Migros Danke: Am 23. und 24. Mai 2025 lädt sie zu den «Merci-Tagen» ein - mit Gesten der Wertschätzung, die zeigen, was die Migros ausmacht: Nähe und Authentizität. Im Jubiläumsjahr heisst die Migros «Merci». Der Name ist Programm: Heute und Samstag geht ein ganz grosses Merci an alle Kundinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...