Die Vermarktung der heimischen Zwiebelernte 2024 ist so gut wie abgeschlossen. Der Großteil der noch verfügbaren Mengen ist vertraglich für den heimischen LEH reserviert. Die allerletzten Vorräte an freier Ware dürften bis zur nächsten Woche verkauft werden. Preislich gab es dabei noch einmal eine Verbesserung. So wurden für Zwiebeln, geputzt und sortiert in...

Den vollständigen Artikel lesen ...