KTM - Künftig wird bei dem österreichischen Motorradhersteller KTM der indische Miteigentümer Bajaj die Kontrolle haben. Bajaj Auto International Holdings B.V. stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um die Quote an die Gläubiger des insolventen Unternehmens zu bezahlen und einen Konkurs der KTM AG und ihrer Tochtergesellschaften abzuwenden. Dies bestätigte das Management am Donnerstag. Im Gegenzug wird Bajaj die Mehrheit an der Dachgesellschaft Pierer Mobility übernehmen, Pierer scheidet aus. Das Gemeinschaftsunternehmen von Stefan Pierer und den Indern hält 74,18 Prozent der KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility. An der Pierer Bajaj wiederum sind derzeit Stefan Pierers Pierer Industrie AG zu 50,1 Prozent und die Bajaj Auto International Holdings B.V. mit dem Rest beteiligt. (FAZ)

TRIVAGO - Nach Angaben des Hotelvermittlers Trivago hat das Interesse der Deutschen an Reisen in die USA deutlich abgenommen. "Es ist erkennbar, dass weniger Deutsche in die USA reisen", sagte Trivago-Chef Johannes Thomas dem Wirtschaftsmagazin Capital. Man beobachte einen Rückgang der Reisen in einem prozentual "zweistelligen Umfang". Die Rede ist von 10 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Auch in anderen Staaten wächst demnach die Zurückhaltung bei Buchungen in den USA. "Kanadier reisen weniger in die USA, Mexikaner reisen weniger in die USA", sagte Thomas. "Die US-Bürger selbst bleiben eher im Land." Zudem zeichne sich dort ein Trend zu günstigeren Hotels ab. (Capital)

May 23, 2025 00:30 ET (04:30 GMT)

