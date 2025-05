Das Instrument 5TI BE0974282148 TINC COMM. VA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 26.05.2025The instrument 5TI BE0974282148 TINC COMM. VA EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.05.2025 and ex capital adjustment on 26.05.2025Das Instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2025The instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.05.2025Das Instrument 5K4 CH0002619481 WARTECK INVEST NA SF 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2025The instrument 5K4 CH0002619481 WARTECK INVEST NA SF 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.05.2025Das Instrument H98 NL0015000X07 BANIJAY GROUP N.V. EO1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 26.05.2025The instrument H98 NL0015000X07 BANIJAY GROUP N.V. EO1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.05.2025 and ex capital adjustment on 26.05.2025Das Instrument 23WA SE0017937279 BRIGHTBID GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 26.05.2025The instrument 23WA SE0017937279 BRIGHTBID GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.05.2025 and ex capital adjustment on 26.05.2025