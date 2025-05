Die Papiere des Stahlkonzerns Salzgitter erlebten am Donnerstag einen schwankungsfreudigen Handelstag. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld geriet die Aktie zunächst deutlich unter Druck und verlor zeitweise mehr als fünf Prozent an Wert. Doch am Nachmittag kam es zu einer Trendwende: Das Papier drehte ins Plus und legte in der Spitze über vier Prozent zu. Aus dem Handel ging die Aktie letztendlich mit einem Minus von knapp einem Prozent.Auslöser für die plötzliche Kurswende war ein Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...