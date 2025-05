Buenos Aires - Die ultraliberale Regierung von Argentiniens Präsident Javier Milei will Milliarden US-Dollar an Schwarzgeld legalisieren. Über ein Dekret und einen Gesetzesentwurf sollen die Kapitalkontrollen in dem südamerikanischen Land deutlich gelockert werden, kündigte Regierungssprecher Manuel Adorni an. Ziel ist es, die Sparer dazu zu ermutigen, ihre Rücklagen in bar oder im Ausland wieder in den offiziellen Wirtschaftskreislauf zu bringen. ...

