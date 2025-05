ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Ein möglicher Verkauf der Abfüllsparte KHS würde positiv überraschen, schrieb Andrew Jones in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Salzgitter würde damit die Schulden deutlich senken. Zudem hätte das Management mehr Freiräume, um sich auf die Restrukturierung des zentralen Stahlgeschäfts zu fokussieren und die Kapitalmarktstory zu vereinfachen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005