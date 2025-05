NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach einer hauseigenen Fachkonferenz für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen (TMT) mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. In Gesprächen mit Managern des Webhosting-Spezialisten hätten sich die Fragen von Investoren auf das Werbetechnologie-Geschäft, die Nachfrage nach Cloud-Lösungen und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) konzentriert, schrieb Toby Ogg in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der nach dem ersten Quartal angehobene Ausblick sei vor allem von der Werbetechnologie ausgegangen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 19:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3E00M1