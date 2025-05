Indische Rupie schwächt sich in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Wahrscheinliche ausländische Abflüsse und ein schwächerer US-Dollar belasten die INR. Händler bereiten sich auf Fedspeak später am Freitag vor. Die Indische Rupie (INR) wird am Freitag im negativen Bereich gehandelt. Wahrscheinliche ausländische Abflüsse aus inländischen Aktien ...

