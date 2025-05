Panama-Stadt - Der internationale Bananenriese Chiquita hat in Panama die Entlassung Tausender Mitarbeiter angekündigt, die seit fast einem Monat streiken. Durch die ungerechtfertigte Arbeitsniederlegung in Farmen und Betriebszentren seien wirtschaftliche Verluste in Höhe von mindestens 75 Millionen US-Dollar entstanden, teilte das Unternehmen mit. Nach Medienberichten sind rund 4900 Beschäftige ohne festen Vertrag von den Kündigungen betroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...