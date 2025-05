NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. William Woods nahm in seiner am Freitag vorliegenden Analyse die Einführung neuer Produkte der Inditex-Tochter Zara genauer unter die Lupe. Das Unternehmen orientierte sich dabei an einer schnellen Bedienung individueller Nachfrage und unterscheide sich so von Anbietern für Kollektions- oder Designerware, die selbst Modetrends prägten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 08:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0148396007