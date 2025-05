ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 70 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister befinde sich auf einem klar erkennbaren Weg, um mehr Barmittel zu generieren, schrieb Olivier Calvet in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung im Nachgang des Berichts zum ersten Quartal. Die Endmärkte stützten. Das Potenzial sei noch nicht vollständig im Kurs eingepreist./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005909006