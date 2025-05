Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag gegenüber Euro und Franken nachgegeben. So steht der Euro am frühen Morgen wieder klar über der Marke von 1,13 Dollar, unter die er am Vortag gefallen war. Aktuell wird der Euro zu 1,1321 nach 1,1279 Dollar gehandelt. Der Euro steuert im Vergleich zum Dollar auf ein Wochenplus von rund eineinhalb Cent zu. Auch zum Franken ist die US-Devise gesunken und kostet derzeit 0,8263 nach 0,8293 am Donnerstagabend. ...

