Die Aktie von BYD hat in der laufenden Handelswoche eine starke Performance aufs Parkett gelegt und ein neues Allzeithoch erreicht. Geht es nach den Analysten, so steckt in der Aktie weiteres Potenzial. Allen voran Jeff Chung von der Citigroup lehnt sich mit seinem Kursziel weit aus dem Fenster.Mit seinen verschiedenen Marken BYD, Denza, Fang Cheng Bao und Yangwang hat der chinesische Elektroautohersteller für jedes Marktsegment das passende Produkt im Angebot. Die neuen Fahrassistenzsysteme ("God's ...

