Alzchem Group AG mit erfolgreichem Abschluss der langfristigen Nachfolgeplanung im Vorstand: Aufsichtsrat beruft Dr. Jürgen Sans zum 1. Januar 2026 als Chief Operating Officer



23.05.2025







Alzchem Group AG mit erfolgreichem Abschluss der langfristigen Nachfolgeplanung im Vorstand: Aufsichtsrat beruft Dr. Jürgen Sans zum 1. Januar 2026 als Chief Operating Officer Trostberg, 23. Mai 2025 - Die Alzchem Group AG, ein global agierendes Spezialchemie-Unternehmen, schließt ihre langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand erfolgreich ab. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20. Mai 2025 einstimmig beschlossen, Dr. Jürgen Sans zum 1. Januar 2026 für drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 zum Chief Operating Officer (COO) zu berufen. Dr. Sans, promovierter Chemiker und seit über 27 Jahren bei Alzchem tätig, leitete bisher den Bereich Innovation und Forschung & Entwicklung. Er tritt die Nachfolge von Klaus Englmaier an, der Ende 2025 in den Ruhestand gehen wird. Herr Englmaier hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beigetragen und hinterlässt eine starke Basis für die Zukunft. Markus Zöllner, Aufsichtsratsvorsitzender der Alzchem Group AG, erklärt: "Klaus Englmaier hat durch seine langjährige Tätigkeit und sein Engagement entscheidend zur starken Marktposition der Alzchem Group AG als führendes Spezialchemie-Unternehmen beigetragen. Seine Expertise und sein Einsatz werden uns fehlen, doch durch die frühzeitige Nachfolgeplanung wurden eine nahtlose Übergabe und eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung gewährleistet. Mit Dr. Jürgen Sans gewinnen wir einen erfahrenen und hochqualifizierten Kollegen für den Vorstand, der durch seine langjährige Tätigkeit im Bereich Innovation und Forschung & Entwicklung die Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst hat. Seine umfassende Expertise wird entscheidend dazu beitragen, die Alzchem Group AG erfolgreich in die Zukunft zu führen." Mit der Nachfolge von Martina Spitzer zum 1. Januar 2025 für den zum Ende des Jahres ausscheidenden Dr. Georg Weichselbaumer und der nun erfolgten Berufung von Dr. Jürgen Sans ist die Nachfolgeregelung im Vorstand abgeschlossen. Der Vorstand der Alzchem Group AG wird sich somit ab dem 1. Januar 2026 aus Andreas Niedermaier (CEO), Andreas Lösler (CFO), Martina Spitzer (CSO) und Dr. Jürgen Sans (COO) zusammensetzen. Gemeinsam werden sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben und das profitable Wachstum der Alzchem Group AG nachhaltig sichern. Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine "Made in Germany"-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



