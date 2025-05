Der DAX kann am Freitag zulegen. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt und das müssen Investoren wissen. Außerdem im Fokus: die Aktien von PVA Tepla und Continental. Der deutsche Aktienmarkt hat es am Freitag zur Eröffnung ruhig angehen lassen und leicht zugelegt. Der DAX stieg im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.052 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von gut einem Prozent an. Der MDax stieg am Freitagmorgen um 0,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...