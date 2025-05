FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von PVA Tepla massiv von 14,50 auf 26,00 Euro angehoben und die Papiere folglich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. 2025 dürfte ein Übergangsjahr werden mit stagnierendem Umsatz und niedrigerem Gewinn, weil der Technologiekonzern im Anschluss an das bisherige Wachstum die Grundlage schaffe für den nächsten Schritt nach vorn, schrieb Michael Kuhn in seiner Neubewertung am Freitag. Diese Pause werde am Markt verstanden. Im Bereich Metrology beschleunige PVA Tepla das Wachstum und die jüngsten Investitionen zahlten sich allmählich aus. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von 2026 an strukturell höhere Erträge zu liefern./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 08:23 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007461006