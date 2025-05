Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.125 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Die USA bleiben der Taktgeber an den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings ist das Zollthema jetzt in den Hintergrund getreten. Aktuell ist es das Steuerpaket der Trump-Regierung, das über das Auf und Ab an den Börsen entscheidet. Nach der Zustimmung des Repräsentantenhauses dürfte die Zustimmung des Senats nur noch Formsache sein."Die große Frage laute jetzt, wie stark und wie schnell dieses Paket die Verschuldung der USA zusätzlich ansteigen lassen werde. Entsprechend sei offen, ob die zusätzliche Verschuldung mit dem jüngsten Zinsanstieg bereits vollständig eingepreist sei oder ob die Anleger noch höhere Risikoprämien einforderten."Beim Dax ist die Gewinnserie gestern gerissen. Allerdings war der gestrige Handelstag gerade mal der vierte negative Tag seit Ostern. Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden. Der Umsatz war auch gestern unterdurchschnittlich niedrig. Das deutet darauf hin, dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen.""Bislang lag das Handelsvolumen in dieser Woche an allen vier Handelstagen unter dem Durchschnitt des vergangenen Jahres und auch der vergangenen fünf Jahre. Das deutet auf eine aktuell extrem niedrige Kaufbereitschaft hin. Und ohne neue positive Nachrichten dürfte diese Kaufbereitschaft zumindest ohne fallende Kurse kaum zunehmen", sagte Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1330 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8826 Euro zu haben.