Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbanken vergaben im ersten Quartal 2025 Immobilienkredite in Höhe von EUR 36,1 Mrd., so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im Vorquartalsvergleich korrespondiere dies mit einer zweistelligen Zunahme von 19,1%. Laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) habe es dabei insbesondere bei der Kreditvergabe von Wohnimmobilien eine deutliche Belebung gegeben. Bei den Gewerbeimmobiliendarlehen bleibe das Kreditgeschäft "nach wie vor verhalten". Mit einem Volumen in Höhe von EUR 11,7 Mrd. bewege sich der Wert hier nur im Durchschnitt der vorangegangen Quartale. ...

