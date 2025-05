Novo Nordisk will in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt Gas geben, insbesondere was den Absatz der Abnehmmittel angeht. Und hier hat das Unternehmen zuletzt mehrere Vereinbarungen schließen können. Zudem wurde kräftig an den Produktionskapazitäten geschraubt. Allerdings muss Novo Nordisk wohl mit niedrigeren Margen rechnen. DER AKTIONÄR hat die Lage genauer unter die Lupe genommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...