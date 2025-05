Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter konnte das kurzfristige Hoch von Mitte März mit rund 27 € nicht halten. Am Freitag startet sie leichter in den Handel und steht aktuell bei 22,40 €. Was ist hier zu erwarten? Schwache Konjunktur hinterlässt Spuren Die schwache Nachfrage nach Stahl und Stahlprodukten setzte sich auch in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres fort. Hiervon sind die am 12. Mai veröffentlichten Quartalszahlen geprägt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...