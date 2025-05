Bonn (ots) -- Insgesamt vier Turniere: FIFA Frauen-WM 2027, FIFA U 20 WM 2025 und 2027 der Junioren und FIFA WM 2026 der Männer- 64 + 52 + 52 + 104: Insgesamt 272 Spiele im Paket ·- Personelle Konstanz: Johannes B. Kerner wird bei der WM 2026 MagentaTV-Gastgeber, Wolff Fuss als Kommentator an BordDie Telekom hat heute in Berlin den Erwerb des größten WM-Pakets aller Zeiten verkündet. Darin enthalten sind die Medienrechte an der FIFA WM 2026 der Männer, der FIFA Frauen-WM 2027 sowie der beiden FIFA-U20 WMs 2025 und 2027 der Junioren. Damit sichert sich das Unternehmen die Medienrechte an insgesamt 272 Spielen für den deutschen TV-Markt.Gleichzeitig hat die Telekom heute erste Personalien bekannt gegeben: Johannes B. Kerner wird bei der WM 2026 erneut für MagentaTV als Gastgeber im Einsatz sein, Wolff Fuss unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren. Ebenfalls vor Ort waren DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nationalspielerin Laura Freigang. Beide blickten optimistisch auf die anstehenden WM-Qualifikationen der deutschen Mannschaften und hoben die besonderen Herausforderungen für Spieler und Team beim sechswöchigen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hervor.Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: "Wir freuen uns, dass uns dieser Rechte-Coup gelungen ist. Unsere erfolgreiche Reise mit MagentaTV bekommt eine vierteilige Fortsetzung - das ist eine großartige Nachricht für unsere Kundinnen und Kunden. Wir sind der digitale Vollversorger. Dies gilt ganz besonders bei der Fußball WM 2026: Wir werden all unseren Kundinnen und Kunden rund um die Uhr alle Spiele, Highlights, Clips und Interviews auf allen Geräten zugänglich machen. Und das unabhängig davon, ob sie MagentaTV zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub schauen. USA, Mexiko und Kanada für die WM 2026 und besonders Brasilien für die Frauen WM 2027 sind Sportnationen. Wir werden die Emotionen von dort nach Deutschland transportieren."Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ergänzt: "Unser Fokus liegt jetzt erstmal auf der WM 2026. 48 teilnehmende Nationen, 104 Spiele über sechs Wochen - das ist das größte Fußball-Turnier aller Zeiten. Für uns und unsere Partner wird das ein Sprint über eine Marathon-Distanz. Allein wegen der unterschiedlichen Zeitzonen in den drei Austragungsländern. Diese logistische Herausforderung nehmen wir gern an und wollen die WM für unsere Kundinnen und Kunden zu einem unvergesslichen Fußball-Erlebnis machen. Wir glauben fest an die Qualifikation der DFB-Elf und freuen uns auf ein einzigartiges Turnier. Ein Jahr später folgt dann der nächste Höhepunkt, denn die Rechte an einer Frauen WM halten wir zum ersten Mal. Für beide Turniere gilt: Alle Spiele mit dem besten Team und der größten Leidenschaft gibt es nur bei MagentaTV."Über MagentaTVMagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One und den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.dePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6040873