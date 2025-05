FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 90 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2265 (2020) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 575 (480) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 80 (65) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 624 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6400 (6450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 168 (177) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2580 (2340) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob