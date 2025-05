© Foto: Oliver Berg - dpa

Bayers Kassenschlager Eylea steht in der EU vor einer Zulassung für längere Behandlungsintervalle. Auch aus den USA kommt Entlastung. Die Aktie klettert an die DAX-Spitze.Bayer kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine Zulassungserweiterung seines Blockbuster-Medikaments Eylea in der EU machen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur hat die Empfehlung für eine Verlängerung der Behandlungsintervalle mit Eylea 8 mg auf bis zu sechs Monate ausgesprochen. Eine Entscheidung der EU-Kommission wird in den kommenden Wochen erwartet. Damit könnte das hochdosierte Eylea bei der Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und des …