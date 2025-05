Vor zwei Wochen hat DER AKTIONÄR in der Kategorie "Turbo der Woche" einen Call auf den britischen Hightech-Titan Rolls-Royce empfohlen - jetzt geht der Schein steil. Die Aktie markiert am Freitag ein neues Allzeithoch, der Call liegt bereits 30 Prozent im Plus. Das Ende der Fahnenstange dürfte aber noch lange nicht erreicht sein. Wer den ersten Sprung verpasst hat, bekommt jetzt die nächste Chance.

Den vollständigen Artikel lesen ...