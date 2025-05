In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine berichtet OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, dass sich der Pessimismus auf dem globalen Polysilizium-Markt vertieft hat, was auf ein anhaltendes Überangebot zurückzuführen ist, das das monatliche Gesamtkaufvolumen der Käufer übersteigt. Mehrere globale Polysilizium-Käufer haben bestätigt, dass sie beträchtliche Lagerbestände halten, was zu der derzeit gedämpften Handelsaktivität beigetragen hat. von pv magazine Global Der Global Polysilicon Marker (GPM), die OPIS-Benchmark für außerhalb Chinas produziertes Polysilizium, wurde in dieser Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...