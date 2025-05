Die CHAPTERS Group AG konsolidiert strategisch ihre Fintech-Beteiligungen durch die Zusammenführung von Fintiba, Expatrio und Coracle zu einem neuen Segment "Financial Technologies" und erweitert damit deutlich ihre Präsenz im Bereich Finanzdienstleistungen für internationale Studierende und Fachkräfte in Deutschland. Der Pro-forma-Umsatz des Segments für 2024 verdoppelt sich auf rund EUR 42 Mio., wobei das Management für 2025 ein organisches Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie eine beschleunigte Expansion ab 2026 prognostiziert, die durch Synergien und neue Bankprodukte über die Frankfurt International Bank vorangetrieben wird. Erste Bewertungsansätze von mwb research für 2026 gehen von einem Umsatz von EUR 55,5 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 40 % aus, was einen Eigenkapitalwert von EUR 220 bis 285 Mio. und eine Wertsteigerung von etwa EUR 9,00 bis 12,00 je Aktie impliziert. Obwohl dies erste Schätzungen aufgrund begrenzter Berichtsinformationen sind, erschließt der Schritt erhebliches Potenzial. Mit einem angehobenen Kursziel von EUR 49,00 (vorher: EUR 36,00) bestätigen die Analysten ihre KAUF-Empfehlung.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG