Die CGRE AG setzt ihren strategischen Wandel fort und konzentriert sich auf die Entwicklung und Veräußerung von risikoarmen, qualitativ hochwertigen Immobilienobjekten. Der jüngste Verkauf einer Einzelhandelsimmobilie in Leipzig an REWE im Wert von 39 Mio. EUR (mwb est.) zeugt von einer starken Umsetzung und Marktrelevanz und ermöglichte die Rückzahlung eines Darlehns in Höhe von 30 Mio. EUR sowie die Erhöhung der Liquidität. Mit einer wachsenden Pipeline von über 1.000 Wohneinheiten und weiteren laufenden Transaktionen ist CGRE gut positioniert, um von einem sich erholenden deutschen Immobilienmarkt zu profitieren. Mit diesen Verkäufen wird CGRE voraussichtlich einen Umsatz von 63-70 Mio. EUR im Jahr 2025 anstreben, unterstützt durch effizientes Kapitalrecycling und Asset Rotation. mwb researchs Analysten bekräftigt ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 14,60, was ein Aufwärtspotenzial von > 20% bietet. Hinweis: Eine Überarbeitung des Modells wird mit der Veröffentlichung der GJ24-Ergebnisse von CGRE erfolgen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CGRE%20AG