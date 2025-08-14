EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses



14.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung

CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses

Leipzig, 14. August 2025 - Die CGRE AG gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 nochmals geringfügig verschoben wird.

Das Unternehmen erwartet, dass der freiwillig geprüfte Jahresabschluss bis Ende August fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.

14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

