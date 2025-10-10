CGRE geht in die HV im November mit anhaltender Unsicherheit über die verzögerten geprüften Ergebnisse für das GJ24, die weiterhin die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Bewertung belasten. Während das Management auf ausstehende Bewertungsan-passungen verweist, wirft das Fehlen eines neuen Veröffentlichungstermins Fragen hinsichtlich der Vermögenswerte und Governance-Standards auf. Operativ sind Fort-schritte sichtbar: Der Verkauf des Fachmarktzentrums Plagwitzer Höfe an REWE verbessert die Liquidität, und neue Partnerschaftsgespräche mit institutionellen In-vestoren könnten die Finanzierungsengpässe verringern. Strategisch bietet die Um-orientierung von CGRE auf die Revitalisierung "gestrandeter" städtischer Projekte innerhalb eines Zeitraums von 24 bis 48 Monaten längerfristiges Potenzial, erfordert jedoch eine disziplinierte Umsetzung und eine stärkere Offenlegung. Die HV wird als wichtiger Glaubwürdigkeitstest dienen. Angesichts der begrenzten kurzfristigen Auf-wärtspotenziale und der eingeschränkten Visibilität stufen wir die Aktie auf "Halten" herab und behalten unser Kursziel von EUR 14,60 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cgre-ag





