Club zielt auf Wiederverwendung von 100% des Regenwasserabflusses ab, um eine nachhaltige Bewässerung zu unterstützen

Der Manchester City Football Club nutzt Daten und Analysen für mehr als nur optimale Leistungen auf dem Platz. Als Meister der Wassernachhaltigkeit hebt der Club sein Engagement auf die nächste Ebene und führt digitale Lösungen von seinem offiziellen Partner für Wassertechnologie Xylem (NYSE: XYL) ein, um Regenwasser effizienter aufzufangen und wiederzuverwenden.

