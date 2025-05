Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sagte am Freitag, dass sie zuversichtlich sind, dass die Dienstleistungsinflation in der Eurozone weiterhin zurückgehen wird, so Reuters."Wir sehen, dass die Lohnverträge in diesem Jahr tatsächlich recht niedrige Abschlüsse haben, sogar noch niedriger für das nächste Jahr," erklärte ...

