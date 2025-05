Pictet: Barometer Mai 2025

Die Auswirkungen der US-Einfuhrzölle machen sich nach und nach bemerkbar, daher gehen wir bei Aktien zu einer Untergewichtung über.

Asset-Allocation: US-Zölle: Aktien jetzt untergewichtet

Trumps "Tag der Befreiung" hat bereits einen hohen Tribut von globalen Wertpapieren gefordert - und das ist möglicherweise erst der Anfang einer volatilen Phase an den Finanzmärkten. Zu den längerfristigen Folgen eines ausgewachsenen Handelskriegs zählen ein schwächeres Wirtschaftswachstum, insbesondere in den USA, und niedrigere Unternehmensgewinne. Es wird Gewinner wie auch Verlierer geben, aber insgesamt sind wir der Meinung, dass dieses unsichere Umfeld zur Vorsicht mahnt - die Risiken, die uns Sorgen bereiten, sind nicht angemessen in den Wertpapierpreisen berücksichtigt.

Da unsere Erwartungen für die Unternehmensgewinne deutlich unter den Konsensprognosen liegen und unsere Risikobereitschaft gedämpft ist, gehen wir bei Aktien zu einer Untergewichtung über und erhöhen unsere Cash-Position. Bei Anleihen bleiben wir neutral positioniert und warten erst einmal ab, bis es mehr Hinweise auf die voraussichtliche Tiefe der wirtschaftlichen Schwäche gibt.

