München (ots) -Die Telekom hat heute in Berlin den Erwerb des größten WM-Pakets aller Zeiten verkündet. Darin enthalten sind die Medienrechte an der FIFA WM 2026 der Männer, der FIFA Frauen-WM 2027 sowie der beiden FIFA-U20 WM 2025 und 2027. Damit sichert sich das Unternehmen die Medienrechte an insgesamt 272 Spielen für den deutschen TV-Markt."Die Tinte ist noch frisch - und wir sind alle wirklich in absoluter Freude", so Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. DFB-Sportdirektor Rudi Völler war ebenfalls vor Ort - mit großer Vorfreude auf das XXL-Turnier: "Das wird eine ganz tolle Weltmeisterschaft. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Bei beiden Weltmeisterschaften, 1986 in Mexiko und 1994 in den USA, war das ein besonderes Erlebnis." Völler wurde natürlich auch zum Thema Transfers gefragt - speziell zu Florian Wirtz: "Das ist natürlich auch eine Auszeichnung für den Jungen. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine Zeit lang begleiten. DFB-Sportdirektor Rudi Völler über die Erwartung an die WM 2026: "Die Vorfreude ist riesengroß - ganz egal, in welcher Funktion. Wir wollen vor Ort eine richtig gute Rolle spielen. Das wird eine ganz tolle Weltmeisterschaft. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Bei beiden Weltmeisterschaften, 1986 in Mexiko und 1994 in den USA, war das ein besonderes Erlebnis. Mexiko ist ein absolutes Fußballland - in den USA war das damals noch etwas anders. Aber ich glaube, dort hat seither eine enorme Entwicklung stattgefunden - sowohl im Frauen- als auch im Männerfußball. Riesige Stadien, alle neu oder topmodernisiert, dazu unglaubliche Investitionen - das wird großartig. Ich freue mich total darauf."Rudi Völler zur Nachfolge von Sandro Wagner: "Einige Medien haben es ja schon geschrieben: Wir sind auf einem guten Weg. So viel kann ich verraten - beide haben mal beim selben Verein gespielt."Rudi Völler über einen möglichen Wechsel von Florian Wirtz: "Das ist natürlich auch eine Auszeichnung für den Jungen. Zurecht bekommt er diese Anfragen. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Es ist noch nichts entschieden. Ich sage ihm offen meinen Wunsch - ob das gelingt, weiß ich nicht: Am liebsten wäre es mir, wenn er noch ein Jahr in Leverkusen bleibt und erst danach wechselt. Ob die anderen Vereine damit leben können, kann ich nicht sagen."Link zu Best of Völler: https://cloud.thinxpool.de/s/TFYWRqQdt54RzfQKommentator Wolff Fuss über die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada: "Also kann ich jetzt schon sagen, da stehe ich mit leuchtenden Augen, wenn ich weiß, dass ich nächsten Sommer im Aztekenstadion das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft 2026 kommentieren darf. Dann mache ich vorher auch Elversberg und Heidenheim und alles, was sonst noch so kommt."Wolff Fuss zu Frauen-WM 2027 in Brasilien: "Natürlich finde ich es aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung gut, weil es einfach Zeit wird, dass man dem Frauenfußball die Bühne bietet, die der Frauenfußball verdient hat. Dass man nicht darüber reden muss, das ist Männer-Fußball, das Frauenfußball - es ist eine große Sportart. Der Frauen-Fußball hat viele Anhänger mittlerweile gewonnen, weil Magenta natürlich auch viele Frauenfußball aus der Liga überträgt. Die gehören auf die große Bühne."Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir haben ganz tolle Leute dabei, an denen sich die anderen auch ein bisschen orientieren können. Auch das braucht man in so einer großen Mannschaft, die wir hinstellen wollen, denn das ist ein XXL-Turnier und für so ein XXL-Turnier braucht man wieder die Nationalmannschaft der TV-Experten, und die werden wir zusammenstellen. Denn wir sind der einzige Anbieter in Deutschland, der die ganze WM 2026 zeigen wird und gemeinsam mit unseren Partnern werden wir in diesem Turnier wieder eine exzellente Berichterstattung und auch eine sehr hochwertige Produktion liefern. 6 Wochen in Gänze, 104 Spiele - das erleben Sie nur bei Magenta TV. Wir haben uns in den letzten Jahren bei Magenta TV wirklich mit unserer State of the Art-Sportberichterstattung einen Namen gemacht."Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: "Die Tinte ist noch frisch und wir sind alle wirklich in absoluter Freude auf die ganzen Turniere, die wir über Magenta TV übertragen werden. Wir sehen alle Spiele live bei Magenta TV. Vier Turniere, das ist das, um das es heute geht und damit setzt die Telekom aus unserer Perspektive wieder ein riesengroßes Ausrufezeichen. Wir haben das größte WM-Rechtepaket erworben und unterstreichen damit auch unseren Anspruch, das Haus des Sports zu sein.""Wir wissen, dass viele Spitzenspieler jetzt den sozusagen in der Vergangenheit Nischensport Soccer in den USA aber in der Attraktivität deutlich nach oben gebracht haben. Und Mexiko ist sicherlich das Land, wo man sagen kann, Fußball ist Nationalsport - und in Kanada ist es auch auf dem aufsteigenden Ast. So dass wir uns wirklich freuen, diese riesige Dimensionen der WM 2026 hier als Telekom mit Magenta TV übertragen zu können. Und für ein solch großes Turnier, da braucht es richtig Power und wir als Telekom, wir bei Magenta TV, haben diese Power, um diese großartige WM zu übertragen.""Wir werden dieses Turnier auf eine moderne, auf eine digitale und auf eine innovative Art und Weise in bester Qualität zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bringen mit der Kompetenz, die Sie von uns kennen. 