Washington - US-Präsident Donald Trump empfiehlt einen direkten Zollsatz von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäische Union. Dieser soll am 1. Juni in Kraft treten, teilte Trump am Freitag mit."Es gibt keine Zölle, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt wird", so der Präsident weiter. Die Gespräche zwischen den USA und der EU führten "nirgendwohin". Der Umgang mit den Europäern sei "schwierig", beklagte sich Trump.Außerdem griff er unter anderem die europäischen Klagerechte gegen Unternehmen sowie die Mehrwertsteuern und Unternehmensstrafen bei Fehlverhalten an. Diese hätten zum Handelsdefizit der USA geführt. Die EU sei "in erster Linie zu dem Zweck" gegründet worden, die Vereinigten Staaten im Handel "auszunutzen", behauptete Trump.