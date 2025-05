In seinem jüngsten Blogbeitrag zeigt der US-amerikanische Ökonom Paul Krugman (Nobelpreisträger für Wirtschaft 2008) eine meiner Lieblingsgrafiken: den Nettoauslandsvermögensstatus der USA, d. h. die Nettoverschuldung (wenn negativ) der US-Wirtschaft gegenüber dem Rest der Welt. Sie ist in letzter Zeit dramatisch angestiegen. Und das ist in der Tat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...