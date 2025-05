Zug - Der ehemalige Julius Bär-Chef Philipp Rickenbacher übernimmt ein Amt in der Kryptobranche. Er wird neuer Präsident der Krypto-Investmentgesellschaft CV VC (Crypto Valley Venture Capital), wie CV VC am Freitag mitteilte. Rickenbacher übernehme das Präsidium von Alex Wassmer, der das Unternehmen als Vizepräsident weiter begleiten werde, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats will CV VC laut eigenen Angaben ...

