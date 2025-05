Auf der Messe in München drehten unsere Redakteure einige Interviews vor der Kamera. Die Videos gibt es auf Youtube zu sehen. Zu den besprochenen Themen gehören Glasbruch, Cybersecurity, Agri-Photovoltaik, Technologietrends bei Modulen und vieles mehr. In eigener Sache: Die Redaktion von pv magazine war kürzlich auf der Messe The smarter E Europe in München vor Ort. Dabei kamen einige Video-Interviews zustande. Die Kollegen aus der Redaktion interviewten Analysten, Wissenschaftler und Experten aus Prüflaboren, Marktforschungsunternehmen, Verbänden und auch von Herstellern zu aktuellen Themen. ...

