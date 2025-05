Bitcoin-Rekord & Unsicherheit. DAX, EUR & Aktien (Tesla, Snowflake, Amazon, Nike,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

Immerhin ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland im 1. Quartal mit 0,4 Prozent doppelt so stark gestiegen, wie vorab prognostiziert wurde. Auch der ifo-Index, der die Stimmung vieler Unternehmen und deren Aussichten misst, konnte erneut auf Monatssicht zulegen.

Mit einer Meldung im Anschluss an die Videoaufzeichnung ist dies jedoch wieder etwas aus der Sichtweite gerückt. US-Präsident Trump kündigt auf Truth Social einen möglichen Strafzoll von mindestens 25% auf Apple-Produkte an, sollte die iPhone-Produktion nicht in die USA verlagert werden. Entsprechend schwach präsentierten sich die Indizes mit Abschlägen von mehr als einem Prozent in Richtung der US-Börseneröffnung. Leider ging dies im Video nicht mit ein. Das Chartbild dürfte sich also heute noch einmal an die aktuelle Berichterstattung anpassen.

Der Euro profitierte von den Finanzierungsproblemen der USA und einem schwächeren US-Dollar. Damit ist der Aufwärtstrend in der europäischen Einheitswährung wieder aufgenommen. Untermauert wurde dies durch eine Annäherung von England an die EU in einem Umfang, der seit dem Brexit nicht mehr gesehen wurde.

Ein Allzeithoch markierte zudem der Bitcoin zum US-Dollar und auch andere Kryptos profitieren vom erneuten "Risikohunger" der Anleger:innen.Dazu schauen wir uns mehrere Futures an.

Bei den Einzelwerten stand zunächst das starke Ergebnis von Snowflake im Fokus. Das KI-Unternehmen mit Cloud-Anbindung verzeichnete weiteres Wachstum, auch wenn per Saldo noch kein Gewinn erwirtschaftet werden konnte. Die Aktien markierten gestern ein neues Jahreshoch. Für den Schutz der Daten stehen die Tools von Palo Alto Networks, die ebenfalls Quartalszahlen vorlegten, und Crowdstrike zur Verfügung. Beide Aktien könnten ebenfalls vor einem Bounce auf der Oberseite stehen.

Auf einen solchen Impuls warten einige Chipwerte schon seit Monaten. Stellvertretend haben wir ON Semiconductor und Texas Instruments heute in der Chartanalyse vorliegen. Immerhin hatte ON mit der Jahreshauptversammlung einen optimistischen Ausblick gegeben und erst jüngst 9 Prozent der Beschäftigten eingespart.

Mit deutlichem Potenzial nach oben skizzieren zwei Analysten den Ausblick für Nike. Das Unternehmen befindet sich schon lange im Abwärtstrend und hat erst jüngst ein neues Mehrjahreshoch im Aktienkurs markiert. Können die Preiserhöhungen in den USA und das Listing vieler Produkte auf Amazon wieder zur alten Stärke zurückführen?

Amazon selbst und auch Alphabet führen ihre Erholung fort. Bei Alphabet ist die Phantasie mit der Tochter Waymo und deren autonomen Fahrzeugen in San Francisco in dieser Woche nach der Zulassung dort noch einmal gestiegen. Elon Musk möchte mit Tesla in Texas im Juni die ersten Robotaxis auf die Straßen schicken und bei Erfolg mehrere hunderttausend weitere Fahrzeuge steuern lassen. Damit gilt für viele Anleger:innen Tesla mittlerweile als KI-Wert.

Für die kommende Woche sind wir gespannt auf das Zahlenwerk von PDD Holdings, Dell, HP und natürlich Nvidia. Dazu gern mehr am Montag im interaktiven Meeting am Montag unter diesem Einladungslink:

Mit Blick auf das interaktive Meeting am Montag laden wir Dich recht herzlich unter diesem Link ein, Deine Wunsch-Aktien zur Analyse vorzuschlagen.

