Das junge Unternehmen Green Flexibility hat über seinen Mitgesellschafter Partners Group 400 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung, um Batterie-Großspeicher zu entwickeln, bauen und betreiben. Gründer und CEO Christoph Ostermann erläutert seine Markterwartung und seine Strategie, zu der auch der Zukauf von Projekten gehört. Dies müssen noch nicht ready-to-build sein, aber eine Netzanschlusszusage haben. Sie haben Green Flexibility gegründet. Dann lief es eine Weile unter dem Radar, aber jetzt sieht man immer mehr von dem Unternehmen. Was haben Sie vor? Am Anfang läuft es allein deswegen ...

