- ISIN: DE0008405028 / WKN: 840502 (Namensaktien)

- ISIN: DE0008405002 / WKN: 840500 (Inhaberaktien)

Dividendenbekanntmachung: Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 21. Mai 2025 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 192.784.652,80 eine Dividende von EUR 1,65 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind insgesamt EUR 20.093.568,00, an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 172.691.084,80 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende wird am 26. Mai 2025 über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Kreditinstitute ausgezahlt.

