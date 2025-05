Berlin - Der 13-jährige Junge, der am Vortag einen Mitschüler in Berlin-Wilhelmstadt mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben soll, ist am Freitagnachmittag in Spandau angetroffen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hatten Beamte den Jungen im Bereich der Altstadt gesucht. Gegen 14:00 Uhr entdeckten Zivilfahnder ihn am U-Bahnhof Spandau.Der mutmaßliche Täter wurde zur Wache gebracht und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung für Kinder und Jugendliche eingewiesen. Die Eltern des Jungen wurden informiert. Der verletzte 12-jährige Mitschüler war am Donnerstagvormittag auf einem Schulgelände in der Daberkowstraße attackiert worden und musste notoperiert werden. Sein Zustand ist laut Polizei mittlerweile stabil.Die Ermittlungen führt die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin, da Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegen. Die Tat soll sich in einem Umkleideraum der Schulturnhalle ereignet haben, woraufhin der Verdächtige flüchtete. Eine strafrechtliche Verfolgung des 13-Jährigen kommt wegen dessen Nicht-Strafmündigkeit nicht infrage.