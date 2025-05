Zum Ende der Konsultationsfrist für einen Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur veröffentlichen BDEW und Verbraucherzentrale unterschiedliche Stellungnahmen. Der Energiewirtschaft geht es zu schnell, den Verbraucherschützern nicht schnell genug. Am 23. Mai endet die Frist für Stellungnahmen zu einem Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur. Die Bonner Behörde will die Auszahlung vermiedener Netzentgelte an die Betreiber von dezentralen Energieerzeugungsanlagen schrittweise abschmelzen Energieerzeugungsanlagen schrittweise abschmelzen: Zum 1. Januar 2026 und in den drei Folgejahren um jeweils ...

