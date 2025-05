New York - Angesichts neuer US-Zolldrohungen haben die zuletzt stabilisierten New Yorker Börsen am Freitag Verluste verzeichnet. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,80 Prozent auf 41.525,69 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,97 Prozent auf 5.785,53 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,25 Prozent auf 20.847,71 Punkte. Am Donnerstag hatten die Indizes trotz der Sorgen wegen ...

