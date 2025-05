In einem Interview mit Fox News am Freitag sagte der US-Finanzminister Scott Bessent, dass US-Präsident Donald Trump der Meinung ist, dass die Vorschläge der Europäischen Union von schlechter Qualität sind, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Trumps Schritt ist eine Reaktion auf das Tempo der EU bei den Zöllen.""Hoffe, dass dies die EU antreibt.""Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...