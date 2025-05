Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Fusionen & Übernahmen

Aktionärinnen und Aktionäre von Helvetia und Baloise stimmen Fusion zu und ebnen den Weg für die Schaffung eines führenden europäischen Versicherers



Medienmitteilung

St.Gallen / Basel, 23. Mai 2025



Die Aktionärinnen und Aktionäre von Helvetia und Baloise stimmen der Fusion unter Gleichen zur Helvetia Baloise Holding AG zu

Alle Anträge beider Verwaltungsräte wurden gutgeheissen, was die grosse Unterstützung für die Transaktion widerspiegelt

Vorbehaltlich des Vollzugs der Fusion wurde Thomas von Planta als künftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Helvetia Baloise Holding AG zusammen mit den weiteren vorgeschlagenen Mitgliedern des Verwaltungsrats gewählt

Mit Vollzug der Fusion wird Helvetia Baloise zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und zu einem führenden europäischen Versicherer

Basierend auf einer überzeugenden strategischen Logik haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG («Helvetia») und der Baloise Holding AG («Baloise») heute an ihrer jeweiligen ausserordentlichen Generalversammlung der Fusion unter Gleichen zur «Helvetia Baloise Holding AG» («Helvetia Baloise» oder die «Gruppe») zugestimmt. Thomas von Planta ist zum künftigen Präsidenten des Verwaltungsrats der Helvetia Baloise Holding AG gewählt worden. Ebenso wurden alle weiteren vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Firmensitz der Gruppe wird Basel sein. St.Gallen bleibt ein wichtiger Standort. Diese Beschlüsse erfolgten bedingt auf den Vollzug der Transaktion. Der Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.

Thomas von Planta, künftiger Verwaltungsratspräsident des fusionierten Unternehmens und aktueller Verwaltungsratspräsident von Baloise, sagt: «Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Aktionärinnen und Aktionäre uns heute entgegengebracht haben. Aufbauend auf dieser soliden Grundlage setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Schweizer Versicherungsbranche zu gestalten. Gemeinsam sichern und erhöhen wir unsere Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit im heimischen und europäischen Versicherungsmarkt und schaffen so nachhaltig und langfristig Mehrwert für alle unsere Stakeholder.»

Thomas Schmuckli, Verwaltungsratspräsident von Helvetia, ergänzt: «Wir freuen uns, dass die Aktionärinnen und Aktionäre das enorme Potenzial erkennen, das diese Fusion freisetzt. Nun ist es an uns, diesem Vertrauen Rechnung zu tragen und die Ziele des Zusammenschlusses erfolgreich umzusetzen. Unser hoch motiviertes Führungsteam unter der Leitung von Group CEO Fabian Rupprecht ist dank seiner umfassenden Expertise bestens aufgestellt, um das neue Unternehmen voranzubringen und die ambitionierten Ziele der Fusion zu erreichen.»

Helvetia Baloise wird zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und gemessen an der Marktkapitalisierung und zu einem der zehn grössten börsenkotierten europäischen Versicherer mit einem Geschäftsvolumen von CHF 20 Mrd. sowie Standorten in acht Ländern und einem globalen Specialty-Geschäft. Die ähnliche Grösse, die komplementären Märkte und das hohe Synergiepotenzial der beiden Unternehmen schaffen eine gute Ausgangslage für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die grosse kulturelle Nähe, basierend auf der 160-jährigen Geschichte beider Unternehmen in der Schweiz, unterstützt einen reibungslosen Integrationsprozess.

Die detaillierten Abstimmungsresultate der beiden ausserordentlichen Generalversammlungen sind auf den jeweiligen Internetseiten unter www.helvetia.com/fusionsunterlagen bzw. www.baloise.com/egm zu finden.

Alle Informationen und Quellen bezüglich der Fusion finden sich auf den jeweiligen Internetseiten unter www.helvetia.com/fusionsunterlagen und www.baloise.com/merger .

Analysten Peter Eliot

Leiter Investor Relations Telefon: +41 58 280 59 19

investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus

Leiter Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzeln, über 14 000 Mitarbeitenden (FTE) und mehr als 6.7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.

In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.

Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.6 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2024 Un-derlying Earnings von CHF 528.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 502.4 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

