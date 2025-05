Zürich - Der Schweizer Franken hat am Freitagnachmittag - zumindest phasenweise - deutlich profitiert von einem erneuten Zoll-Hammerschlag durch Donald Trump. Der US-Präsident richtete direkte Drohungen an den iPhone-Hersteller Apple und sprach sich ausserdem für hohe Strafzölle auf Produkte aus der Europäischen Union (EU) aus. Konkret drohte er Apple Abgaben in Höhe von 25 Prozent an, wenn die Smartphones nicht vor Ort in den USA hergestellt würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...